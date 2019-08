Patrick Swayze, arriva un docu-film sulla vita dell’attore di Dirty Dancing

Patrick Swayze arriva il film sulla sua vita.

La morte di Patrick Swayze ha portato via un vero e proprio pezzo di storia. L’attore è diventato famoso per film come Ghost o ancora di più Dirty Dancing e la sua scomparsa è stato un lutto che ha letteralmente sconvolto il mondo intero. Nell’anniversario della sua scomparsa quindi arriva un docufilm su Swayze che racconta della sua vita e di tutti i suoi film e collaborazioni più importanti con attori incredibili e icone del cinema come Demi Moore.

Cosa sapere sul nuovo film dedicato a Patrick Swayze

Il 14 settembre del 2009 Patrick Swayze morì per via di un tumore. Voleva lasciare il segno, voleva avere un curriculum con tantissimi film, non solo uno e l’attore infatti è diventato uno dei primi attori in grado di occuparsi un po’ di tutto, non solo di recitare, ma anche di cantare e ballare. Ci sono stati tanti film nella sua carriera come Point Break, Ghost, Dirty Dancing e dopo questi grandi successi sono arrivati anche alcuni film un pochino più in sordina, ma alla fine è diventato un vero e proprio mito con Dirty Dancing che ha mostrato come per lui le qualità fisiche e le qualità artistiche di recitazione si riuscissero a fondere in una sintesi perfetta e quasi rara. Il film sulla vita di Patrick Swayze prodotto da Paramount Channel racconta chi era Patrick, i suoi sogni e le sue capacità, avvalendosi di tantissimi ricordi e testimonianze di persone che hanno lavorato con lui compresa Demi Moore con cui ha lavorato in Ghost che ha parlato proprio di Swayze come un uomo molto forte, ma in realtà con una dolcezza una delicatezza unica. La moglie, Lisa, è stata accanto a lui dal 1975 fino alla morte e ha raccontato che era una persona divertente, sorridente ma allo stesso tempo anche un po’ tormentata per via dei successi. In ogni caso Patrick ha dichiarato di aver amato tutte le sue fatiche e tutte le sue battaglie di essere stato orgoglioso di aver lottato fino alla fine.

