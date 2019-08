A cinque anni dalla morte dell’illustre Robin Williams, ecco alcune testimonianze su come ha trascorso l’attore gli ultimi istanti della sua vita.

Era l’11 Agosto 2014 quando Robin Williams, l’illustre attore statunitense, si è tragicamente tolto la vita. La notizia della sua morte ha sconvolto particolarmente. Non soltanto i suoi fan. Che vi assicuriamo ne erano e ne sono tuttora davvero tantissimi. Ma anche gli amanti del cinema. Non a caso, infatti, il buon Robin era uno degli attori più celebri, rinomati e ricchi di successi cinematografici indescrivibili. È proprio per questo motivo che proprio su di lui ed, in particolare, sugli ultimi istanti della sua vita, lo scrittore Dave Itzkoff ha voluto scriverne un libro. In cui sono raccolte tutte le testimonianze di quelle persone che, giorno dopo giorno, vivevano il disagio e la sofferenza dell’attore. Ecco quanto dichiarano.

Robin Williams: come ha trascorso gli ultimi istanti della sua vita

‘Robin Williams. Storia di una vita’, questo è il titolo del libro di Dave Itzkoff che si concentra non solo su Robin Williams, ma soprattutto, sugli ultimi istanti di vita dell’attore. In questo libro, infatti, sono raccolte tutte le testimonianze di quelle persone che, nell’ultimo periodo della sua vita, erano a stretto contatto con lui. Tra le tante voci, spunta quella della sua truccatrice, Cheri Mins. La donna, infatti, rivela per la prima volta la frustrazione che Williams provava ad ogni fine giornata per il suo ‘disagio’. Tanto da lasciarsi andare ad un pianto liberatorio quasi ogni sera. L’attore, infatti, soffriva particolarmente di non essere più brillante sul set, di non ricordare le battute. In realtà, si scoprirà solo la sua morte che Robin soffriva di una malattia degenerativa che aveva proprio questi ‘sintomi’. Ma non solo. Perché oltre alla truccatrice, anche l’ultima moglie dell’attore racconta qualcosa di suo marito. Ed, anche in questo caso, le parole sono le medesime: prima di morire Robin era davvero frustrato, angosciato. Sensazioni che, come sappiamo, hanno portato poi a compiere quel gesto estremo.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui