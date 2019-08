Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi martedì 13 agosto: siete curiosi di conoscere i numeri vincenti? Ecco la nostra diretta.

Siete curiosi di conoscere le estrazioni del Lotto, Superenalotto e del 10eLotto di oggi, martedì 13 Agosto? Beh, siete nell’articolo adatta a voi. Anche questa sera, infatti, noi di Sologossip siamo pronti a svelarvi, rigorosamente in diretta, tutti i numeri vincenti di tutti e tre i giochi. Com’è solito nostro fare, partiremo dal Lotto. In particolare, dalla ruota di Milano e Napoli, per poi terminare con tutte le altre. Terminato il Lotto, passeremo al Superenalotto. Ecco. A proposito di questo: occhi puntati sul Jackpot. La sua cifra è, infatti, arrivata a delle cifre davvero esorbitanti. Ed, infine, al 10eLotto. Ma adesso bando alle ciance. Le estrazioni stanno per iniziare. Prendente la vostra schedina e controllate con noi i numeri vincenti.

Estrazioni Lotto martedì 13 Agosto in Diretta

BARI 69 49 21 34 11

CAGLIARI 69 49 21 34 11

FIRENZE 7 41 20 85 80

GENOVA 76 78 32 13 46

MILANO 11 26 45 69 86

NAPOLI 41 46 62 84 42

PALERMO 72 2 47 73 4

ROMA 8 48 66 62 45

TORINO 33 43 1 72 24

VENEZIA 16 81 77 79 19

NAZIONALE 14 61 73 29 67

Numeri Vincenti Superenalotto di oggi marted13 Agosto

Numeri vincenti del Superenalotto: 32 76 75 7 41 59

Jolly: 21

Superstar: 11

10eLotto: i numeri estratti martedì 13 Agosto

Numeri estratti: 2 7 8 11 16

21 24 26 33 41

43 46 48 49 54

69 72 76 78 81

Oro: 69

Doppio Oro: 69 49

La cifra del Jackpot è la più alta del mondo: ecco perché

Attualmente, la cifra del jackpot è arrivata a dei numeri davvero esorbitanti. E sapete perché? La risposta è davvero semplice: è più di un anno, infatti, che non viene indovinata la ‘sestina vincente’. È dal 23 giugno scorso, infatti, che non viene vinta la cifra per intero. Certo, in quest’anno le vincite ci sono state. Eppure, nessuno è riuscita a centrare il jackpot. Sarà questa estrazione la volta buona? Lo scopriremo ma, soprattutto, ve lo auguriamo!

Come si gioca al Lotto?

La prima cosa da sapere sulle estrazioni del lotto e che esse avverranno 3 giorni a settimana: martedì, giovedì e sabato. Ad eccezione, invece, delle feste. In questo caso, infatti, l’estrazione slitterà al giorno successivo. Ma non è finita qui. Perché giocare al Lotto e tentare la fortuna è davvero facile. Non solo ci si può recare in ricevitoria. Come ai vecchi tempi, insomma. Ma si può usufruire di una connessione ad Internet ed un conto gioco per giocare online. Insomma, cosa aspettate? Tentate anche voi la vostra fortuna.

