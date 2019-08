Miss Italia 2019, parla il conduttore Alessandro Greco: “Sarà una serata di sorrisi”. Ecco le prime parole del conduttore della prossima edizione.

Quella del 2019 sarà un’edizione speciale di Miss Italia. Non solo si festeggeranno gli 80 anni del concorso, ma la trasmissione tornerà in onda su Rai Uno. Un’edizione particolarmente attesa, dunque, quella che vedrà al timone Alessandro Greco. È stato proprio lui ad essere scelto come conduttore di questa edizione speciale, la cui finale si terrà il 6 settembre. Una nuova avventura per Alessandro Greco, per la gioia dei fan che da anni chiedevano di vedere più spesso il conduttore in tv. Ed è stato proprio lui a parlare della trasmissione, in un’intervista rilasciata all’ANSA. Ecco le sue parole.

Alessandro Greco parla di Miss Italia 2019: “Le donne italiane? Le più belle al mondo”

Alessandro Greco si mostra davvero entusiasta per il suo nuovo impegno a Miss Italia 2019. E sottolinea come il concorso sia importante per esaltare la ‘bellezza’ in Italia: “Il concorso serve ad esaltare la bellezza italiana in tutte le sue forme. Le donne italiane sono le più belle e brave al mondo, capaci di rivestire i ruoli più disparati.”. Un’edizione che servirà dunque ad esaltare non solo la bellezza delle partecipanti, ma della nostra penisola in generale, della società e del costume italiano. Alessandro Greco si dichiara totalmente favorevole all’utilizzo del televoto per decretare la vincitrice, il mezzo migliore per scegliere ‘la ragazza della porta accanto’: “Sarà davvero la preferita dagli italiani”. Il conduttore infine si esprime sulle critiche che da sempre avvolgono a trasmissione, accusata di ‘svalutare’ la figura della donna attraverso la competizione: “La mercificazione della donna appartiene ad altri ambiti. Bisogna cogliere il senso sano e piacevole delle cose belle. Condurrò la serata con la leggerezza che mi contraddistingue e ce la metterò tutta per offrire al pubblico una serata piena di sorrisi”. Insomma, il conduttore non vede l’ora. E voi, siete pronti per scoprire chi sarà la nuova reginetta d’Italia?