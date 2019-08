Enola Holmes, al sorella di Sherlock arriva al film e la interpreterà la straordinaria Millie Bobby Brown.

Gli appassionati di Sherlock Holmes saranno entusiasti di sapere che arriverà al cinema il prossimo anno, nel 2020, un film dedicato a Enola Holmes, la sorella del ben più famoso investigatore privato. E a vestire i panni di questa giovane rampollo della famiglia Holmes sarà Millie Bobby Brown la giovanissima attrice che ha interpretato Eleven, o 13 nella versione italiana, di Stranger Things.

Millie Bobby Brown interpreta la sorella di Sherlock Holmes

La ragazza ha pubblicato infatti da poco una foto che la ritrae proprio nel ruolo di Enola Holmes, la sorella più piccola di Sherlock. Il film seguirà proprio la vicenda di Enola e Mycroft che investigheranno insieme su diversi casi proprio per far vedere che la caratteristica di essere dei detective e di avere di una intelligenza particolarmente acuta è proprio una caratteristica di tutta la famiglia Holmes. Il film va a riprendere il libro di Nancy Springer intitolato The case of the missing Markets, che racconta proprio come abbiamo detto la storia di Enola Holmes, la sorella più piccola di Sherlock Holmes che va alla ricerca di una soluzione per questo particolare caso. Si tratta di una saga sempre di Nancy Springs che vede diversi libri dai quali probabilmente verranno prese anche nuove ispirazioni non solo per il film, magari anche per fare un’altra serie di successo. Oltre a far particolarmente discutere la scelta di Millie Bobby Brown assolutamente calzata per questo ruolo, i fan della ragazza si sono un po’ stupiti nel vederla per la prima volta con la con un taglio di capelli lungo. Infatti la ragazza ha proprio una lunga chioma che non eravamo ancora stati abituati a vedere, ma resta bellissima! Ora bisogna solo aspettare per scoprire la nuova data di uscita del film di Enola Holmes.

Per ulteriori curiosità sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo —>CLICCA QUI