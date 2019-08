Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza: per loro un vero e proprio episodio ‘mozzafiato’, sospesi in aria tra i monti

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e le bambine hanno appena vissuto un’esperienza da brivido. Sospesi nell’aria, anche se ben imbragati, hanno raggiunto una vetta altissima. Si trovano alle cascate di Riva, un posto favoloso in Trentino Alto Adige. Immersi nel verde, tra spettacoli mozzafiato offerti dalla natura e dalla sua maestosa potenza. Michelle era visibilmente emozionata: lo ha scritto e l’ha ripetuto praticamente in quasi tutte le storie che ha postato su Instagram. Un’esperienza davvero fantastica quella vissuta da Michelle e suo marito Tomaso Trussardi.

Insomma, possiamo parlare di una vera e propria esperienza mozzafiato. Michella Hunziker e Tomaso Trussardi hanno prima raggiunto una vetta altissima tra i boschi con alberi secolari altissimi. Nelle storie parla della Fly Line. La showgirl era molto emozionata. “Le cascate mi son sempre piaciute, sono emozionata”: questa la sua reazione quando vede le cascate di Riva praticamente ad un passo da lei.

Scrive addirittura ‘Volando nel bosco’ la bella Michelle Hunziker. Così, la domanda sorge spontanea: non avrà avuto neanche un po’ di paura? Insomma, parliamo di grosse altitudini. Inoltre, come ha mostrato nelle storie, la struttura era composta da un seggiolino minuscolo al quale si veniva legati per poi poter attraversare il bosco sospesi nell’aria. Un’esperienza fantastica, ma allo stesso tempo da brivido.

Le vacanze di Michelle e Tomaso

Fino ad ora, ci hanno mostrato questo posto stupendo in cui hanno trascorso qualche giorno. Le vacanze sono sempre troppo brevi, quindi bisogna godersele a pieno. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno scelto le tre Cascate di Riva che precisamente si trovano in Valle Aurina, all’ingresso del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina. Il verde, gli alberi, i boschi, l’aria di montagna: un vero e proprio toccasana prima di ricominciare a lavorare.