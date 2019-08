Avengers End Game in DVD e Blu-Ray: la data di uscita del capolavoro Marvel

Quando esce Avengers End Game in DVD e in Blu-Ray: cosa sapere e quando poterlo vedere a casa.

Finalmente abbiamo una data di uscita del DVD e blu-ray di Avengers End Game uno dei film più attesi degli ultimi mesi e, se ancora non lo avete visto al cinema, la data di uscita è piuttosto importante per potersi portare a casa questo film e goderselo al meglio. Questo è stato il capitolo finale della lunghissima saga Marvel e i vari protagonisti supereroi, Capitan America, Iron Man, Thor… in questo episodio hanno unito le forze per sconfiggere Thanos e andare quindi a salvare il mondo.

Quando esce Avengers End Game in dvd?

Avengers End Game è stata sicuramente una pellicola tra le più amate e apprezzate e acclamate dal pubblico, sia a casa che al cinema e ora i fan non vedono l’ora di poter rivedere questo episodio degli Avengers a casa. Allo stesso modo, chi non ha avuto modo di vederlo al cinema sta aspettando con ansia il momento di potersi gustare questo capitolo finale della saga. Finalmente è stata resa nota la data di uscita del DVD di Avengers End game. Il film infatti sarà disponibile in DVD e blu-ray da lunedì 2 settembre 2019 e per i più impazienti si potrà già preordinare su Amazon e hmv a un prezzo di circa 10 euro. Se invece state cercando il blu-ray potrete averlo a disposizione da lunedì 24 settembre anche su Amazon ha un costo di circa 15 euro. Per invece il il download di Avengers Endgame sappiate che e potrete vederlo prima di tutti gli altri con lo Sky Store perché verrà rilasciato proprio lunedì 19 agosto e l’offerta include anche la possibilità di ricevere il DVD o il blu-ray lunedì 2 settembre. Insomma l’attesa si fa sentire, ma siamo in grado di gestirla prima di poter vedere finalmente Avengers End Game a casa comodamente sul divano con amici e parenti.

