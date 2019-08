Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla mamma e al papà: chi sono Dante e Palmira, eà, lavoro e somiglianze.

Anna Tatangelo è una cantante di grande successo. Compagna di Gigi D’Alessio da 14 anni e mamma del piccolo Andrea, è anche una donna semplice, molto legata alla famiglia. I suoi scatti ‘hot’ su Instagram fanno impazzire i fan, ma Anna è anche tanto altro: ultima di 4 figli, è nata nella piccola Sora nel 1987, ed è molto legata alle sue origini e ai suoi principi. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram, è una dedica ai suoi genitori: e allora conosciamo meglio la mamma e il papà della Tatangelo.

Anna Tatangelo, chi sono la mamma e il papà: età, lavoro, somiglianze

Anna Tatangelo è molto legata alla sua famiglia d’origine. Il suo profilo Instagram è pieno di foto con dedica in particolare ai genitori, che la cantante ringrazia sempre con bellissime parole d’amore per averla sostenuta e accompagnata nella vita come nella carriera. L’ultima foto pubblicata con i genitori è ancora una volta un modo per salutarli e ringraziarli per aver assistito al suo concerto a Nettuno, paese vicino alla sua Sora.

Dante e Palmira Tatangelo, questi i loro nomi, sono molto orgogliosi del percorso della loro figlia, ultima di quattro. Famiglia numerosa e unita, la loro, ma soprattutto semplice. Dante e Palmira, nati entrambi nel mese di marzo, proprio come il nipotino Andrea, sono poco più che sessantenni e conducono ancora oggi la loro vita di sempre, nonostante il successo di Anna. Non hanno mai lasciato il loro banco di pasticceria al mercato di Sora, dove vendono le loro ciambelle, le famose pagnotte bucate tipiche del frusinate. Una grande successo anche quello di Dante, al cui banco arriva gente anche da lontano, proprio per assaggiare le sue ciambelle. Una vita di sacrificio e lavoro, di cui Anna è sempre andata fiera.

La cantante ha avuto anche un periodo di distanza dai genitori quando ha cominciato la sua storia con Gigi, ma poco tempo dopo tutto si è sistemato e l’amore ha prevalso sulle preoccupazioni iniziali della famiglia. Impossibile non notare la luce negli occhi di Anna quando abbraccia il suo papà, del quale ha ereditato il sorriso e i colori e al quale è particolarmente grata e devota.

