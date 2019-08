Una tragedia in mare a Giardini Naxos in Sicilia: è morto il campione di ciclismo Felice Gimondi. Il prossimo settembre avrebbe compiuto 77 anni.

Questo pomeriggio in mare a Giardini Naxos è morto il famoso ciclista italiano Felice Gimondi. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Mentre faceva un bagno nella spiaggia del distretto di Recanati l’uomo ha avuto un improvviso e tragico malore: è stato inutile ogni tentativo di soccorso da parte di bagnini e medici che sono giunti subito sul posto. Ora sono in corso le indagini da parte della Guardia Costiera in seguito all’accaduto.

Felice Gimondi è stato un ciclista attivo dal ’65 al ’79 e vanta tantissimi trofei e successi: era soprannominato La Fenice. Ha vinto tre Grandi Giri d’Italia (nel ’67, nel ’69 e nel ’76), il Tour De France nel ’65 e Vuelta a Espana nel ’68. Con la vittoria del tour spagnolo riuscì a vincere Great Lap, un premio che solo sette ciclisti al mondo sono riusciti a conquistare. Dopo essersi ritirato dal ciclismo, ha iniziato una collaborazione con la produzione di biciclette Bianchi.

