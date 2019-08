Caterina Balivo doccia in barca: la conduttrice Rai infiamma Instagram

Caterina Balivo ha postato uno scatto mentre si fa la doccia in barca: la conduttrice ha infiammato Instagram.

Una bellezza tutta al naturale quella della conduttrice della Rai: Caterina Balivo ha mandato in tilt Instagram il giorno di Ferragosto. La napoletana si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia: prima a Capri e poi negli USA insieme al marito ed i suoi due figli. Si è concessa un po’ di relax prima di tornare al timone del suo programma, Vieni da me. E’ indubbiamente uno dei volti di punta della Rai: la sua trasmissione ha avuto un enorme successo l’ultima stagione. Prima di ritornare al lavoro si gode il mare e durante una giornata in barca ha postato uno scatto: vediamolo insieme.

Caterina Balivo doccia in barca: la conduttrice manda in tilt i fan

Uno scatto in barca mentre si fa la doccia: la bellezza tutta al naturale di Caterina Balivo ha lasciato tutti senza parole. La fotografia ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e di commenti. La conduttrice Rai ha mandato letteralmente in tilt i suoi fan. Questo il post:

La napoletana augura a tutti un Buon Ferragosto ed i suoi migliaia di fan e utenti che la seguono hanno risposto con complimenti ed auguri: “Grazie mille carinissima come sempre! Buon ferragosto per tutta la tua famiglia”, “Brava Caterina! 4 figli 1 marito 1 carriera tanti interessi…sempre con normalità e luminosi sorrisi….brava davvero!!“, alcuni di questi.