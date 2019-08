Quali sono le pose delle star di Instagram da imitare per fare foto da sogno

Quali sono le pose delle star su Instagram per fare delle foto da sogno e che possiamo imitare anche noi.

Siamo particolarmente ispirati dalle Star visto che noi li seguiamo perché hanno i consigli giusti per il look e i consigli giusti per il trucco, ma anche dei consigli di lifestyle. Quindi cerchiamo da loro ispirazione per sentirci un pochino più pop e un pochino più fashion diciamo così. Su Instagram però ci sono anche delle star che involontariamente ci danno dei suggerimenti per quanto riguarda le pose da tenere quando andiamo in vacanza e vogliamo farci fare una foto da urlo .

Le pose delle star per fare delle foto da sogno su Instagram

Infatti se tempo fa le star ci avevano insegnato che per farci un bel selfie bisognava avere una prospettiva dall’alto e cercare di inclinare leggermente la testa a questo punto vediamo anche come fare una foto perfetta per l’estate. Ad esempio Kendall Jenner è un amante della cosiddetta posa del fenicottero che bisogna fare mettendosi praticamente in punta di piedi e sollevando una gamba quasi fino al ginocchio e inclinare leggermente il busto. Così facendo la parte superiore della coscia sarà coperta e lascerete in vista solo quella più staccata da terra e quindi quella che sembra più magra. Per invece fare una foto un pochino più scatenata le star come Irina Shayk ci consigliano di fare delle finte foto in movimento cioè cercare di muovervi capelli e di dare un po’ di brio al vostro scatto facendo sembrare che sia tutto casuale. Se invece cercate di fare una foto fashion in spiaggia prendete spunto da Emily Ratajkowski che si è scattata diverse foto sulla battigia praticamente a quattro zampe. Ma voi potrete anche cercare una posizione più consona come seduta o sdraiate e vedrete che le ha fatto sarà molto anni 90

