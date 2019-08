Lorella Cuccarini, flop di Grand Tour: l’ennesima frecciatina di Heather Parisi. Il post al veleno dell’ex collega scatena la polemica sul web

Un vero e proprio flop quello che Lorella Cuccarini ha registrato con la sua terza puntata di Grand Tour. La nota showgirl ha Rai1 ha registrato solamente il 9,8% di share, con un pubblico di 1.491.000 spettatori. Una vera e propria delusione per tutti, specie se a far notare la cosa sia stata una delle ex colleghe e compagne di palco di Lorella, che negli ultimi tempi non perde occasione per punzecchiarla. Raccolti i dati generali degli ascolti della serata, è arrivata prontamente la frecciatina, che ha turbato gli animi di diversi protagonisti.

Lorella Cuccarini, il flop di Grand Tour scatena Heather Parisi: il tweet pungente

Una vera e propria stoccata quella che Heather Parisi ha voluto lanciare contro l’amica Lorella Cuccarini e la sua trasmissione Grand Tour. Che anche la nuova puntata sia stato un flop sono stati i dati d’ascolto a dichiararlo, ma di certo la reazione dell’ex compagna di show ha turbato e non poco la Cuccarini. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“, questo il tweet lanciato dalla showgirl, che ha subito criticato la collega. Così, nelle poche ma dure parole che compongono il post traspare la mancata solidarietà che nell’ultimo periodo regna sovrana tra le due. Ad intervenire è stato un altro volto noto della tv, che non ci ha pensato due volte prima di mettere a tacere Heather, Rita Dalla Chiesa. Ciò che traspare dal suo commento è la crudeltà che Rita non tollera minimamente: “Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare Lorella così’?”, commenta la giornalista e nota conduttrice televisiva e così ha inizio un botta e risposta che ha subito incuriosito il web. Un colpo fin troppo basso quello di Heather Parisi, che rischia di perdere credibilità e consensi.

