Superenalotto: perché si riparte da 50 milioni dopo l’ultima vincita

Superenalotto: sapete perché si riparte da 50 milioni di euro? Ecco la risposta a tutti i vostri dubbi in merito

Superenalotto, come sappiamo c’è stato un fortunato vincitore di Lodi che ha letteralmente sbancato la lotteria italiana. Avevamo da mesi il jackpot più alto del mondo, arrivato ormai alla esorbitante cifra di 209 milioni di euro. Ecco, è proprio questo il gruzzoletto che si è intascato ultimamente il giocatore che ha indovinato il sei. Così, dopo mesi e mesi di “Nessun vincitore” che ci ritrovavamo sul sito ufficiale del Superenalotto, ecco che il jackpot ha smesso di lievitare. E’ ripartito, infatti, da 50 milioni di euro proprio nella giornata di oggi, 17 agosto 2019. Ma sapete perché, per quale motivo, come sia stato possibile tutto questo?

Superenalotto: perché si riparte da 50 milioni di euro?

Una domanda che si sono posti in molti. Di solito, il Jackpot del Superenalotto riparte da livelli bassissimi dopo una vincita. Questa volta, invece, non è andata così. Vi state domandando il motivo? Cosa c’è dietro questa ripartenza col botto? Scopriamolo insieme.

Ecco, se il Superenalotto è partito da un jackpot di 50 milioni di euro c’è un motivo ben preciso: la cifra, così alta e sostanziosa, è stata messa da parte nel tempo. Nei concorsi successivi all’ultimo 6 in cui nessuno ha centrato il 5+, la metà del montepremi della seconda categoria di premio ha fatto lievitare il Jackpot in palio, mentre la restante parte è stata utilizzata per ripartire alla grande. In questo caso con 50 milioni.

E’ comunque un jackpot altissimo…

Ebbene sì. Nonostante sia stato vinto il Jackpot nell’ultima estrazione del Superenalotto, quello attuale è comunque un jackpot altissimo perché riparte da 50 milioni. Ed è già al terzo posto tra i premi più alti d’Europa dopo gli 84 milioni dell’Euromillions e dei 75 milioni dell’Eurojackpot.