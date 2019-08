Simona Ventura: fisico mozzafiato al mare, ma occhio al ‘dettaglio’

Simona Ventura in costume: fisico mozzafiato, ma occhio al ‘dettaglio’. Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Simona Ventura si mostra su Instagram in una foto in cui è al mare: bellissima, come sempre, e con un fisico mozzafiato che farebbe invidia a chiunque. In acqua, tuttavia, non è da sola. Non molto distante da lei c’è chi la tiene sotto controllo: lo squalo. Anzi, o’ squalo, come scrive Simona nella didascalia. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Simona Ventura: occhio al ‘dettaglio’

Beh, mica tanto ‘dettaglio’? Giovanni Terzi è il nuovo compagno di Simona Ventura che in acqua sembrava appropinquarsi verso la sua amata. Con discrezione, come un vero e proprio predatore. “Attenzione: o’ squalo”, scrive la bella Simona su Instagram.

E tra i commenti non manca quello di Giovanni, che tiene a sottolineare: “E che squalo”. Insomma, una coppia molto affiatata in vacanza che si diverte a prendersi un po’ in giro sui social.

Fisico mozzafiato!

“No vabbè 👏👏👏👏meriti un applauso per la tua forma smagliante 😍😍😍😍complimenti Simona 😘”: questo è solo uno dei tanti complimenti che Simona Ventura ha ricevuto tra i commenti al post. Con un fisico del genere, la figura dello squalo può anche passare in secondo piano. “Vieni in Puglia Simona … l’acqua non ha eguali”: c’è anche chi, come vedete, la invita in Puglia. Insomma, presto la rivedremo in tv ma adesso ha pensato bene di darci un assaggio del suo fisico mozzafiato. Una delle donne più amate della tv, Simona Ventura è di sicuro tra le conduttrice televisive più famose d’Italia. Presto tornerà alla ribalta con dei nuovi programmi, intanto, però, meglio godersi ancor aun po’ di sole e mare e, soprattutto, uno ‘squalo’ molto innamorato.