Federica Lisi, ex moglie del pallavolista morto per un infarto sul campo da gioco si racconta in un libro e ritrova la pace.

Vigor Bovolenta, campione di pallavolo morto sul campo per un infarto il 24 marzo del 2012, era legato a Federica Lisi. La vedova ha deciso di raccontare a Libero le sue sensazioni, la sua vita dopo la morte di Vigor e ha deciso di raccontarsi parlando di come si sente oggi che ha ritrovato l’amore e che ha elaborato il lutto scrivendo un libro.

Fedrica Lisi: la vita dopo la morte di Vigor

Federica Lisi Bovolenta infatti ha deciso di scrivere un libro intitolato “Noi non ci lasceremo mai” e ha deciso di rivelare che dopo tanti anni e dopo tanti giorni, mesi e anni passati sconvolta tra rabbia e disperazione è tornata ad amare. Federica e Vigor avevano cinque figli e alla sua morte è stata un vero e proprio trauma. Alla fine però la decisione di scrivere un libro è stata quasi una terapia per cercare di superare questo dolore. Da allora sono passati 7 anni e il marito Vigor sarà sempre accanto al lei nella vita, ma oggi questa vita viene vissuta accanto ad una compagna Pia Tuccitto, cantautrice Rock e autrice della canzone “E” portata poi è successo Vasco Ross. Le due si sono incontrati per caso al Roxy Bar da Red Ronnie e si sono scambiate il libro di lei e il CD di Pia. Immediatamente, come racconta a Libero, le due si sono resi conto che la loro unione andava oltre qualsiasi cosa e hanno un rapporto magico. Pur essendo due donne semplici si definiscono entrambe molto coraggiosi forte e vigorose, pronte a superare qualsiasi tipo di difficoltà Riferendosi poi alla morte del marito Vigor a Libero la donna ha raccontato che è difficile affrontare la vita come una protagonista e non come vittima e soprattutto avere ancora fiducia nella vita e nel fatto che possa regalare dei momenti bellissimi. Alla fine però la voglia di sopravvivere in qualche modo al dolore è forte perché la vita è un dono e ce ne si rende conto soprattutto nei momenti in cui vengono meno delle persone strette e dei cari proprio come successe a lei con Vigor oppure come è successo a tutti coloro che sono legati a Nadia Toffa scomparsa prematuramente a 40 anni.