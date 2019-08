Iginio Massari, il pasticciere di Masterchef apre un negozio a Torino: prezzi e cosa sapere

Iginio Massari: apre una nuova pasticceria a Milano. Quanto costa, data e cosa sapere.

I fan di Masterchef conosceranno benissimo ormai l’ambito e temuto pasticcere Iginio Massari. Lo chef del mondo dei dolci, re dei Macarons, esperto di tutti i dolci esistenti sulla faccia della terra è il giudice esterno che terrorizza maggiormente tutti i concorrenti di Masterchef e che, quest’anno nella nuova edizione, vedremo nuovamente. Ma perché stiamo parlando di lui? Perché il pasticcere Iginio Massari ha aperto una pasticceria a Torino, capitale italiana del cioccolato.

Masterchef, Iginio Massari apre una pasticceria a Torino

Il maestro della pasticceria ha scelto proprio Torino come nuova sede per il suo locale che, secondo le ultime anticipazioni e rumors, dovrebbe trovarsi in piazza Cln. Ma attenzione, perché quello di Massari non sarà un semplice negozio o una semplice pasticceria. Sarà una boutique dei dolci.

Dopo il successo ottenuto dalla filiale di Milano dei negozi di Massari, ora Iginio ha deciso di provare a conquistare Torino e al 232 di Piazza Cln aprirà la sua boutique della pasticceria con circa 300 metri quadri di superficie e ben 70 posti a sedere per assaggiare i dolci monoporzione di Massari prima di portarsi via ovviamente un cabaret di pasticcini per condividerli con amici e parenti. Tante le prelibatezze che si possono assaggiare e il maestro pasticcere pare che creerà anche qualche dolce studiato apposto per la Mole come il Cake della Mole, un omaggio a forma di torta con gianduia nell’impasto. Insomma, non ci resta che attendere l’apertura del nuovo locale del gusto a Torino del mastro pasticcere che, molto probabilmente avverrà a ottobre. Già da qualche tempo, infatti, Massari aveva pubblicato sulla sua pagina la ricerca di personale esperto per un nuovo punto vendita a Torino. Nell’annuncio si cercavano persone orientate alla qualità, capaci di lavorare in squadra e di apprendere rapidamente. ”

Prezzi Iginio Massari: quanto costano i suoi dolci?

Per quanto riguarda i prezzi dei dolci che potrete mangiare da Massari, se tutto sarà come nella filiale di Milano, si tratta di prezzi più che onesti con il caffè a 1.20, i macaron a 1,80 l’uno, cannoncini a 1,50 euro, le torte hanno un prezzo variabile di 55 euro al chilo, mentre per i cioccolatini il prezzo sale a circa 80 euro al chilo.

