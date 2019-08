Federica Panicucci, incidente in vacanza: rischia di farsi male

Federica Panicucci Instagram: la foto sull’altalena rischia di diventare pericolosa, piccolo incidente in vacanza per lei.

Federica Panicucci si trova in vacanza in Indonesia con il suo compagno, Marco Bacini. I due stanno trascorrendo dei giorni meravigliosi tra bellezze naturali e artistiche senza paragoni, ma non è mancato anche un momento di panico per la bella Federica che, nel tentativo di fare una foto per i fan da pubblicare su Instagram, è caduta e ha rischiato di farsi male.

Incidente Federica Panicucci vacanza Bali

La bellissima Panicucci sta trascorrendo le meritate ferie estive in un vero e proprio paradiso terrestre, l’Indonesia. Qui natura selvaggia, mare cristallino e bellezze architettoniche legate al mondo religioso e culturale della zona si fondono in un mix perfetto che merita veramente di essere notato e condiviso con i followers. Così, Federica Panicucci, ha deciso di farsi fare una foto dal suo compagno Marco, mentre si trova seduta su una bellissima altalena in legno completamente incisa e decorata. Peccato che nel tentativo di sedersi su questa altalena all’interno del club Med di Bali, la Panicucci forse abbia messo male un piede o abbia mancato la seduta e abbia rischiato di farsi male cadendo. La donna non fa mistero dell’incidente, anzi. Lo scatto su Instagram di Federica Panicucci infatti è corredato da una didascalia molto esplicita: “Un angolo di paradiso! 🌴☀️

Ps… Nel tentativo di fare una posa plastica sono pure caduta dall’altalena😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️No comment!!! @marcobacini è ancora qui che ride”. Un momento simpatico e divertente quindi nato dal semplice gesto di sedersi sull’altalena, a riprova del fatto che anche i vip sono “normali” e persone comuni che cadono come tutti.