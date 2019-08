Craig Warwick in ospedale: ansia e preoccupazione per le sue condizioni

Craig Warwick pubblica su Instagram una foto agghiacciante: è in ospedale, con un ago attaccato al braccio. Tanta preoccupazione per i follower

Craig Warwick si trova in ospedale: la foto in cui sta per effetturare quella che probabilmente è un trasfusione di sangue mette i brividi. Non solo, fa anche crescere l’ansia tra le persone che gli vogliono bene e che lo seguono. Lo scrittore ed ex concorrente dell’Isola dei famosi, nella giornata di martedì 20 agosto ha fatto preoccupare molto anche Caterina Balivo e Mariagrazia Cucinotta, che hanno chiesto come stesse e si sono mostrate in ansia per la sua situazione. E’ lui stesso ad annunciare, con questo post su Instagram, quali siano le sue condizioni di salute.

Craig Warwick in ospedale: tanta preoccupazione

“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi…pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo”. Chiede delle preghiere, Craig Warwick, e poi ringrazia i medici che lo hanno seguito e si prendono cura di lui. Un post veramente agghiacciante.

In tanti hanno risposto a questo post manifestando un bel po’ di preoccupazione. Caterina Balivo scrive: “Oh mamma, Craig”. Poi c’è Francesca Cipriani che chiede: “Tesoro mio cosa succede?”. Elena Morali, Paolo Stella, Pippo Pelo, Deianira Marzano. Insomma, veramente in tanto manifestano la propria vicinanza a Craig. Tuttavia, il sensitivo e scrittore non ha chiarito quella che è la sua situazione. Non ha scritto pubblicamente per quale motivo si trova ricoverato. Cosa dobbiamo pensare a questo punto? Se vorrà renderlo pubblico, di certo, non gli mancherà modo. Di sicuro, nelle prossime ore crescerà sempre più l’ansia e la preoccupazione per un personaggio molto amato dai telespettatori italiani. Ricordiamo che Craig dice di essere un sensitivo, nei suoi libri ed anche nei suoi post su Instagram parla di angeli e della loro presenza tra noi. Ecco, infatti, alcuni titoli dei suoi libri:

‘Tutti quanti abbiamo un angelo’ (scritto con Caterina Balivo)

‘Parlami ancora’

‘Incontrerai il tuo angelo’

‘Il filo azzurro’

‘Gli angeli sorridono ai bambini’

‘Il libro delle risposte degli angeli’.

