A Lampedusa è franato un costone roccioso dell’Isola dei Conigli: c’è un ferito. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

L’Isola dei Conigli è un’isola italiana appartenente all’arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. È una riserva naturale protetta ed una baia presente lì è stata più volte premiata come spiaggia più bella al mondo. La piccola isola dista davvero poco dalla costa: di rado si collega alla terra con un istmo sabbioso di 30 mt. E’ un evento molto raro: l’ultimo è capitato nel 2008. Questa mattina c’è stato un momento di paura poichè un costone roccioso è franato: sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, la guardia costiera e 118. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Leggi anche:

Lampedusa, frana un costone roccioso dell’Isola dei Conigli: un ferito

È franato un costone roccioso dell’Isola dei Conigli: Tgcom24 fa sapere che tutto è accaduto per via di un escursionista che si stava arrampicando. L’uomo è caduto ed ha trascinato con sé alcune pietre, procurandosi alcune ferite. La spiaggia era affollata da bagnanti e turisti che hanno dato subito l’allarme: in poco tempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco da terra e la Guardia Costiera via mare, le ambulanze e personale del 118 erano pronte per i soccorsi.

Per fortuna l’allarme è rientrato nel giro di una mezz’ora: le chiamate ai numeri di emergenza, riporta TGCOM24, hanno fatto temere un evento più grave della realtà. L’unico ferito è lo stesso escursionista che, cadendo, si è procurato lievi ferite.