Andreas Muller hot in piscina: il costume si abbassa e i fan vanno in tilt

Le foto hot di Andreas Muller fanno impazzire i fan: il costume scivola e le fan perdono la testa.

Andreas Muller, ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, nonchè vincitore proprio del programma alcune edizioni fa, oggi è uno degli artisti più seguiti su Instgram, complice il suo fisico mozzafiato e anche la sua storia d’amore con Veronica Peparini. La donna, insegnante di Amici, si è fidanzata con l’ex concorrente del programma dopo la fine della partecipazione di Andreas e questo quindi non ha creato alcun tipo di problema nella trasmissione. Ora Muller con il suo fisico straordinario ha attirato l’attenzione di molti sul web, soprattutto donne, che ammirano il suo corpo statuario.

Andreas Muller: la foto hot su Instagram

I fan nelle ultime foto di Andreas hanno visto un ballerino super disinibito, scatenato in piscina e senza (ovviamente) timore di mostrare il suo fisico meraviglioso. Una delle ultime foto lo ritrae quindi in costume, in piscina, su un gonfiabile a pancia sotto con il costume abbassato lasciando completamente in mostra il lato B. Uno spettacolo premiato dai fan che hanno commentato con enfasi la foto facendo i complimenti al ballerino in questo scatto al tramonto. Ma non finisce qui. Gli scatti successivi vedono Andreas a pancia all’aria con gli addominali e tantissimi di quei muscoli in mostra da sentirsi svenire e da far scattare un po’ di sana invidia anche nei maschi più muscolosi e atletici. Insomma, gli scatti in piscina di Andreas Muller hanno scatenato la passione del web mandando in tilt le fan che si sono dedicate a guardare questa foto e a sognare di essere al posto di Veronica Peparini almeno per un giorno. Chissà se a settembre lo rivedremo nel cast dei ballerini professionisti di Amici per farci sognare anche con la sua bravura artistica?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREAS MÜLLER (@muller_andreas) in data: 21 Ago 2019 alle ore 9:37 PDT

