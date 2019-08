Come vedere Tredici 3 in streaming e in tv

Tredici 3, come vedere in streaming la nuova stagione della serie tv Netflix.

Da questa mattina, su Netflix è disponibile la terza stagione di Tredici, Thirteen Reasons Why, una serie che ha incollato allo schermo milioni di persone e soprattutto di giovanissimi che, nelle prime puntate della stagione d’esordio, hanno seguito le vicende di bullismo che hanno poi portato una delle protagoniste, Hannah Baker, a suicidarsi. Dopo una seconda stagione spumeggiante che è andata a fondo nelle indagini sulla morte dell’adolescente, Netflix è pronto a lanciare la terza stagione disponibile proprio dalla mattina di oggi 23 agosto, sulla piattaforma omonima. Ma come fare a vedere Tredici in italiano, in tv o in streaming?

Tredici 3, trama e anticipazioni sulla terza stagione

Nella terza stagione di Tredici vediamo che uno dei protagonisti, Bryce Walker è scomparso e, dopo pochi istanti, come capiamo già dal trailer, si scopre che il ragazzo è stato ucciso. Dopo aver lasciato così i protagonisti di Tredici nel caos per il fatto che Tyler voleva portare una pistola al Ballo di Primavera, tutti sono nuovamente coinvolti in qualcosa di tragicamente grave: un omicidio. Tutta Tredici 3 quindi si aggirerà attorno a questa storia, cercando di capire chi ha ucciso Bryce. Le puntate di questa terza stagione saranno nuovamente 13, come ormai si aspettavano tutti i fan.

Come vedere la terza stagione di Tredici in tv e in streaming

Per vedere Tredici 3 e tutti gli episodi e le puntate in televisione non potete scamparvela, è cruciale avere un abbonamento a Netflix e usare una smart tv che supporti l’app se non avete un pc. In alternativa potete collegare il computer alla televisione con un cavo HDMI oppure con la Chromecast. Chiaro è che se siete degli “smanettoni” magari potreste trovare le puntate di Tredici 3 anche in streaming non su Netflix ma sicuramente non saranno di ottima qualità, difficilmente saranno in poco tempo in streaming e soprattutto rischiate di non poter scegliere la lingua e vedere magari le puntate di Tredici 3 in inglese senza sottotitoli.

