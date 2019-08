Luciana Littizzetto, pochissimi giorni fa, è stata colpita da un grave lutto: ecco cos’è accaduto e cosa scrive la conduttrice su Instagram.

È una delle conduttrici più apprezzate ed amate, Luciana Littizzetto. Con la sua risposta sempre pronta e battuta un po’ pungente, l’attrice torinese continua a riscuotere un notevole successo. Non soltanto in termini televisivi, sia chiaro. Luciana, insieme a Fabio Fazio e Filippa Lagerback, è da anni la colonna portante di Che Tempo Che Fa. Ma anche in termini social. Il suo canale Instagram, infatti, possiede un numero spropositato di followers. Ed è proprio qui, inoltre, che la comica è solita condividere degli scatti davvero esilaranti. Che rappresentano appieno la sua persona, insomma. Eppure, pochissimi giorni fa, la Littizzetto ha pubblicato un messaggio davvero straziante. La comica, infatti, ha subito un grave lutto. Ecco di cosa parliamo.

Luciana Littizzetto in lutto: il messaggio d’addio su Instagram

Siamo abituati a vedere una versione di Luciana Littizzetto sorridente, giocosa e, soprattutto, divertente. Purtroppo, però, pochissimi giorni fa, la conduttrice di Che Tempo Che Fa è stata la protagonista di un grave lutto. A rendere nota la triste notizia è la diretta interessata. Che, con uno straziante messaggio su Instagram, ha annunciato la morte della sua cagnolina. Gigia, è questo il nome dell’animale domestico dell’attrice torinese, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari. Portando, così, malinconia, tristezza ed angoscia. Lo si deduce chiaramente dalla parole che la Littizzetto dedica al suo cagnolino a corredo di una foto in sua compagnia davvero molto tenera ed emozionante. Eccola di seguito:

“Non ci sei più. E nemmeno io”, scrive Luciana come didascalia per questa emozionante foto in compagnia del suo cagnolino. Parole che, ovviamente, racchiudono appieno il profondo legame e rapporto che l’attrice aveva con la sua cucciola. Un dolore ineguagliabile, diciamo la verità. Forza Luciana, siamo con te!

