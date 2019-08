Davide Bombana, chi è: età, carriera e profilo Instagram del coreografo di fama internazione, che ha curato il Concertone della Notte della Taranta.

Il Concertone della Notte della Taranta è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con la musica popolare pugliese, simbolo del folklore del Sud Italia. Ma soprattutto un festival di caratura internazionale. Quest’anno, oltre alla presenza di due conduttori d’eccezione per il backstage, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la cui presenza è stata accompagnata da numerose polemiche, c’è un coreografo di tutto rispetto. Si tratta di Davide Bombana, la cui fama e carriera sono davvero prestigiose. Proviamo a conoscerlo meglio.

Davide Bombana: tutto sul coreografo internazionale che ha curato il Concertone della Notte della Taranta

Nato a Milano 60 anni fa, Davide Bombana ha dedicato tutta la sua vita alla danza. Entra presto nella Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, dove si diploma nel 1977, diventando prima solista e poi primo ballerino. Da qui parte la sua scintillante carriera di primo ballerino nei teatri più prestigiosi del mondo, nonché i suoi riconoscimenti, tra cui ricordiamo il ‘Premio Positano’ e il ‘Premio Bordighera’. Grazie a una Tourneé americana con il Teatro alla Scala, viene notato anche dalla critica Newyorkese. FIno al 1991 è primo ballerino in giro per il mondo, da Philadelphia a Londra, passando per Glasgow, e torna di tanto in tanto come ospite alla Scala di Milano. Poi comincia la sua altrettanto rigogliosa attività di coreografo in giro per l’Europa, fino al 1998, quando diviene direttore della compagnia ‘Maggio Danza’ di Firenze. Numerosissimi i riconsocimenti anche come coreografo, tante le collaborazioni con prestigiosi colleghi, tanto che nel 2004 vince il premio ‘Coreografo italiano nel mondo’.

Le sue creazioni sono famose in tutto il mondo e negli ultimi anni non sono mancate anche delle collaborazioni ‘insolite’, come quando ha curato un videoclip di Vasco Rossi, in cui ballava l’Etoile Eleonora Abbagnato. Un artista a 360 gradi, insomma, che quest’anno ha accettato di creare le coreografie per il Concertone finale dell Notte della Taranta, unendo la danza classica con quella popolare. La sua vita è tutta per la danza, poco si sa del suo privato e anche il profilo Instagram, con soli 23 post pubblicati, 63 followers e zero profili seguiti, conferma che l’unico suo interesse e amore rimane solo la danza.

