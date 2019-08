Chi è Stefania Sandrelli: età, carriera e quel dramma, tutto sulla splendida attrice icona del mondo del cinema italiano

Stefania Sandrelli è sicuramente una delle donne più famose del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Una bellezza senza tempo, la sua. Incarna un po’ quello che è il concetto della diva ‘eterna’. Sensualità, fascino, carisma: è un concentrato di tutte queste qualità che riesce sempre ad esprimere a pieno. Ma cerchiamo di scoprire insieme qualcosa in più su questa famosissima attrice.

Stefania Sandrelli chi è: età, carriera e vita privata

Possiamo cominciare dall’età che è sicuramente uno dei quesiti che si pongono un po’ tutti. Quanti anni ha Stefania Sandrelli? Beh, di lei sappiamo che è nata a Viareggio il 5 giugno 1946 sotto il segno dei Gemelli. Suo padre, Otello Sandrelli, era un perito agrario. Stefania l’ha persa quando aveva appena 8 anni: un vero e proprio dramma per una bambina. Così, è cresciuta senza una figura maschile in casa. Ma, come vediamo, ha saputo cavarsela.

Era molto legata anche a suo fratello, Sergio Sandrelli. Da piccoli si divertivano ad utilizzare la telecamera dei genitori per girare dei video in 8mm. Purtroppo, anche suo fratello è venuto a mancare, nel 2013, ben 6 anni fa. Stefania Sandrelli è sempre stata molto bella, anche da giovane. Tant’è che a 15 anni vinse un concorso di bellezza venendo nominata Miss Viareggio. Una vita abbastanza travagliata e segnata dai lutti, la sua, ma che allo stesso tempo le ha regalato tantissime soddisfazioni in ambito lavorativo. E’ proprio all’età di 15 anni che comincia la sua scalata verso il successo: studia per diventare attrice sin da bambina ed ottiene l’esordio nel mondo dello spettacolo grazie a Ugo Tognazzi con Il federale. Divorzio all’italia, Sedotta e abbandonata: un successo dopo l’altro. Così, Stefania diventa una vera e propria diva già all’eta di 20 anni. Un successo, il suo, che a quella tenerissima età diventa anche difficile da gestire. Nella vita è stata legata a Gino Paoli, il celeberrimo cantautore, e dalla loro unione è nata una figlia: Amanda Sandrelli. Nel 1972 Stefania è convolata a nozze con Nicky Pende, un famoso chirurgo con cui ha avuto un altro figlio, Vito. Il loro rapporto è giunto al termine dopo soli 4 anni, quando sul set di Novecento l’attrice si è innamorata di Gerard Depardieu. Un sentimento sicuramente corrisposto visto che ci è nata una splendida relazione. Nel 2018, inoltre, Stefania Sandrelli ha richiamato molto l’attenzione dei media per aver rivelato di aver subito una violenza sessuale mai denunciata. Un episodio che avrà forse voluto dimenticare ma che, purtroppo, ancora la tormenta.

