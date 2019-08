Paola Ferrari si ‘scaglia’ contro Wanda Nara: la clamorosa frecciatina social

Pochissimi istanti fa, Paola Ferrari si è ‘scagliata’ contro Wanda Nara: ecco la clamorosa frecciatina social rivolta all’argentina di Tiki Taka.

Il campionato di calcio italiano è finalmente iniziato. Sabato 24 Agosto, infatti, è andata in onda la prima partita di questa stagione. Ovviamente, con esso sono iniziati anche i programmi riguardanti i match disputati nel weekend. E non solo. Parliamo, quindi, di: Tiki Taka, in seconda serata su Canale 5, con Pierluigi Pardo e Wanda Nara; e la Domenica Sportiva, in seconda serata su Rai Due, con Paola Ferrari e Jacopo Volpi. Insomma, una competizione davvero importante, ammettiamolo. Che tra l’altro, stando agli ascolti televisivi, sembra che sia stata ‘vinta’ dalla DS. È proprio per questo motivo, quindi, che, pochissimi istanti fa, Paola Ferrari si è ‘scagliata’ contro Wanda Nara. Ecco cos’è accaduto.

Paola Ferrari contro Wanda Nara: la frecciatina social

Non è assolutamente la prima volta che Paola Ferrari esprime la sua opinione su donne dello spettacolo. Già in precedenza, infatti, aveva parlato di Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Suscitando, tra l’altro, numerose critiche. E, soprattutto, un’accesa polemica. Pochi istanti fa, però, lo ha rifatto. Tramite un post Instagram, la conduttrice della Domenica Sportiva ha pubblicamente punzecchiato Wanda Nara, co-conduttrice di Tiki Taka: il bello del calcio. Come dicevamo precedentemente, le due donne, ogni domenica, saranno ‘rivali’. Ed è proprio questo, infatti, il motivo della frecciatina social di Paola ai danni della bella argentina. Ecco il post in questione:

“Che soddisfazione battere Wanda Nara”, scrive la conduttrice de La Domenica Sportiva. Sottolineando, tra l’altro, quanto siano stati superiori gli ascolti televisivi del programma Rai a dispetto di quello Mediaset. Insomma, la frecciatina alla bella argentina è davvero molto chiara, bisogna ammetterlo. Per questo motivo, come reagirà Wanda? Ci sarà mai una risposta? Beh, questo bisogna scoprirlo. Restate aggiornati!

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui