Marcello Sacchetta ha risposto ad alcuni utenti: ad una domanda su Stefano De Martino, il ballerino è stato poco chiaro. Avranno litigato?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi era la coppia più amata in assoluto: Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno condiviso non solo la sala prove, essendo entrambi ballerini professionisti del programma, ma anche la conduzione del daytime in onda su Real Time. Da quando Stefano ha abbandonato gli studi di Mediaset, i due non si sono più visti insieme: avranno litigato? Il ballerino professionista tutt’oggi di Amici ha risposto ad una domanda curiosa di un utente: ecco la risposta.

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno litigato? Il ballerino risponde ad un utente

Da quanto Stefano De Martino non fa più parte del cast di Amici di Maria De Filippi, si è allontanato anche dal suo amico Marcello Sacchetta. I due ballerini si sono persi di vista: il motivo è il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen? I fan più curiosi ed attenti non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli, indizi riguardo la “separazione” tra i due napoletani.

Pare che i due giovani si siano ritrovati a Formentera nello stesso periodo ma non si sono incontrati: qualcuno ha chiesto a Marcello il motivo tramite le IG story. Il ballerino ha subito risposto in maniera enigmatica. “Non mi piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte. Rispondo semplicemente dicendo che sono molto felice per lui e per la sua famiglia“: le parole del napoletano non hanno spazzato via alcun dubbio. I fan continuano a credere che i due abbiano litigato.