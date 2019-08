Nina Moric, incidente ‘hot’ dietro l’angolo su Instagram: video selfie per i fan mentre è stesa a letto, poi alza la maglia e…non indossa il reggiseno.

Nina Moric non ha certo bisogno di presentazioni. La bellissima modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona, è molto seguita dal pubblico, che ha assistito ultimamente alla sua ‘rinascita’, da quando le è stata affidata nuovamente la custodia congiunta del figlio Carlos. In vacanza in Tanzania con Carlos e il compagno Luigi Mario Favoloso, Nina sta vivendo delle avventure incredibili, anche se non sono mancate alcune piccole difficoltà. La vacanza della Moric è davvero da sogno, per i luoghi che sta visitando e per le persone che sta incontrando, almeno a giudicare dalle sue stoie Instagram. Proprio in una story Nina ha fatto impazzire i fan, perché ha alzato troppo la maglia mentre era a letto: ecco cos’è successo.

Nina Moric a letto: alza la maglia, sotto niente reggiseno, incidente hot inevitabile

Nina Moric si trova in Tanzania, precisamente a Zanzibar, dove sta vivendo una vacanza da sogno, ma anche un’esperienza incredibile dal punto di vista umano. In contatto con le persone e soprattutto con i bambini del posto, sta conoscendo a 360 gradi questo luogo incredibile, che le lascerà di sicuro un segno indelebile nella mente e nel cuore. Le ultime storie Instagram della modella, però, hanno infiammato letteralmente i fan per un gesto ‘particolare’.

Stesa a letto, la Moric si è fatta un video selfie per ‘chiacchierare’ con i fan e annunciare che, a differenza del solito, in Tanzania si è molto abbronzata. ‘In verità mi sono anche ustionata un po’, guardate’, dice a un tratto Nina, e per dimostrare ai fan la veridicità delle sue parole, si alza pian piano la maglia, mostrando il suo ventre e poi sempre più su verso il seno. Dalle immagini è evidente che la Moric non indossa il reggiseno, ma fortunatamente riesce a fermarsi giusto in tempo, evitando così di mostrare ‘troppo’. Incidente hot evitato davvero per un pelo, dunque, per il dispiacere dei suoi innumerevoli ammiratori.

