Guendalina Tavassi ‘esagerata’ su Instagram: inquadrature dall’alto mentre è in bikini, le storie Instagram diventano ‘super hot’ e mandano in delirio i fan.

Guendalina Tavassi non smette mai di stupire. Bellezza da capogiro, ma soprattutto fisico letteralmente esplosivo sono le sue principali caratteristiche, anche se non le uniche. Guendalina è anche una donna estremamente simpatica e autoironica. I suoi siparietti con il marito Umberto D’Aponte divertono tantissimo i fan, che la seguono su Instagram anche in attesa che pubblichi qualche video divertente con il marito napoletano. In particolare, però, a tenere incollati i followers al suo profilo, sono le foto e i video ‘hot’ che Guendalina pubblica, che sono davvero da capogiro. Le ultime storie pubblicate su Instagram non fanno eccezione: Guenda stavolta è davvero ‘esagerata’ in bikini.

Potrebbe interessarti anche:

Guendalina Tavassi ‘esagerata’: bikini minuscolo, le inquadrature sono ‘super hot’

Guendalina Tavassi ama provocare i fan. Sempre molto aperta e disinibita, mette spesso in mostra le sue forme esplosive e da capogiro. Anche nelle ultime storie Instagram non si è smentita. In vacanza con il marito e i figli in un resort in Sardegna, l’influencer condivide quotidianamente scatti e video del suo relax in spiaggia, o momenti divertenti con il marito e i figli. Nelle storie di stamattina, ultimo giorno di vacanza per la famiglia, Guendalina si è fatta un video-selfie al mare, mentre bagna solo i piedi in acqua. Le immagini sono davvero ‘hot’, perché il costume della Tavassi è minuscolo.

Bikini arancione per Guendalina, che si inquadra dall’alto e si muove in maniera sinuosa, mostrando poco a poco tutto il suo corpo e le sue curve mozzafiato. Il seno della Tavassi è veramente esplosivo ed è coperto giusto al minimo indispensabile dal minuscolo reggiseno del costume. Anche il lato B di Guenda si intravede nelle storie e lascia senza fiato. Una sensualità unica, quella della Tavassi, che ancora una volta ha fatto impazzire i suoi fan.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI