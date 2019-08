Chi é Cesária Évora: tutto sull’artista a cui Google ha dedicato il doodle di oggi, 27 Agosto.

Chi ha già aperto Google oggi avrà notato che il doodle di oggi è dedicato a Cesària Èvora, nota cantante di Capo Verde. Oggi sarebbe stato il suo compleanno: la cantante è nata proprio il 27 agosto, 78 anni fa. Cesària è la più grande interprete del genere morna, una musica africana tipica di Capo Verde. È diventata famosa per le sue canzoni in lingua creola, una lingua derivata dal Portoghese. Conosciamo meglio l’artista a cui Google ha voluto dedicare questa giornata.

Era solita esibirsi a piedi nudi, accompagnata da chitarra, piano o cavaquinho, una tipica chitarra portoghese. È all’artista Cesària Èvora che Google ha dedicato il doodle della giornata di oggi, 27 agosto. È proprio il giorno in cui la cantante è nata 78 anni fa, a Mindelo, nell’Isola di Sao Vicente. L’infanzia in orfanotrofio non le ha impedito di inseguire i suoi sogni. Ha iniziato a cantare da ragazzina, proprio nel coro dell’orfanotrofio, e i suoi primi passi nella musica li ha mossi in Portogallo. Successivamente, la Francia si è accorta di lei. E in poco tempo è diventata una degli artisti più famosi a livello mondiale. La ‘diva a piedi nudi’, è così che è soprannominata per via della sua abitudine di cantare scalza, si è spenta il 17 dicembre del 2011 all’età di 70 anni, a causa di un’insufficienza cardio-respiratoria. Malgioglio le dedica un disco come tributo nel 2012, Senhora Evora. E anche il cantante Stromae nel 2013 dedica alla regina del morna una canzone dal titolo Ave Cesaria.