A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è scoppiata una nuova polemica su Instagram: ecco cos’è accaduto.

Manca davvero pochissimo alla nuova stagione di Uomini e Donne, eppure è scoppiata una nuova polemica social. Non parliamo affatto della lite tra Raffaella Mennoia, Teresa Cilia e Mario Serpa. Assolutamente no. Ma di un’altra scoppiata appena è stata data l’ufficializzazione della nuova tronista. Proprio nel primo pomeriggio, infatti, sull’account Instagram ufficiale di Uomini e Donne è stata annunciata, in anteprima assoluta, chi sarà la prima ragazza a sedere sulla tanto ambita e desiderata sediolina rossa. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, è scoppiata una nuova polemica. Ecco perché. E, soprattutto, cosa è successo nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, è nuova polemica social: c’entra la nuova tronista

Come dicevamo precedentemente quindi, nel primo pomeriggio di ieri, sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne, è stata presentata in anteprima la prima tronista. Lei è Giulia. Ha 27 anni. Ed è di Roma. Studia all’università e dice di volere cercare, all’interno del programma, un uomo che le sappia tenere testa dato il suo forte carattere. Ma non solo. Perché durante il provino, risalente al 9 luglio scorso, la giovane romana dichiara anche di essere alla ricerca di un lavoro ‘umile’. Ecco. È proprio su questo desiderio che si è scatenata una vera e polemica social. Come facciamo a saperlo? Basta leggere i commenti giunti sotto il video della presentazione della tronista. Eccone alcuni:

Se da una parte c’è chi, quindi, apprezza la scelta di una tronista ‘comune’, semplice e nient’affatto un volto già conosciuto in televisione; dall’altra c’è chi, invece, critica ampiamente la scelta di volere un lavoro ‘modesto’ decidendo poi di partecipare ad un programma televisivo. Alcuni, infatti, fanno un chiaro riferimento a tutte le sponsorizzazioni che gli ex protagonisti, una volta usciti dal programma, hanno iniziato a fare.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui