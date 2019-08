Chi sono Giusy Attanasio e Peppe Di Donato: tutto sugli sposi protagonisti della prima puntata de Il Castello delle Cerimonie.

Una nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie sta per partire su Real Time. Direttamente dall’Hotel La Sonrisa, tanti nuovi matrimoni pronti per essere condivisi col pubblico. Ad ‘aprire le danze’ nella prima puntata di venerdì 30 agosto, saranno le nozze di Giusy Attanasio e Peppe Di Donato. La nota cantante neomelodica si è sposata lo scorso Febbraio, nel giorno di San Valentino. Una scelta davvero romantica, che ha emozionato i fan della coppia. Che finalmente potranno vedere le immagini della cerimonia questo venerdì su Real Time. Conosciamo meglio gli sposi.

Chi sono Giusy Attanasio e Peppe Di Donato: il loro matrimonio in onda su Real Time

Giusy Attanasio e il suo Peppe Di Donato si sono sposati lo scorso 14 febbraio, nella Chiesa di Santa Maria della Carità, nell’omonimo quartiere di Napoli. Dopo la funzione in chiesa, la coppia si è spostata sul meraviglioso lungomare di Napoli per le foto. E per i festeggiamenti, gli sposi hanno scelto l’hotel La Sonrisa. Una cerimonia che potrete vedere su Real Time venerdì 30 agosto alle ore 22.40. Giusy e Peppe infatti sono i protagonisti della prima puntata della nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie. Napoletani veraci, Giusy è una nota cantante neomelodica. Nata a Napoli nel Rione Sanità il 9 luglio 1988, Giusy ha sposato quello che è il suo fidanzato storico, Peppe. Ed è stata proprio la cantante ad annunciare ai suoi fan la partecipazione alla trasmissione di Real Time. Ecco il post condiviso sul suo profilo Instagram:

Giusy ha postato una foto tratta dall’anteprima della puntata che vedremo in onda venerdì, riscuotendo già molto successo tra i suoi followers, che si sono informati sull’orario della messa in onda. Se anche voi volete scoprire qualche anticipazione sul matrimonio di Giusy e Peppe, ecco il video postato in anteprima dalla pagina ufficiale di Real Time:

La prima ‘discussione’ sul frutto di mare preannuncia una puntata davvero imperdibile! E a chi ha criticato le prime immagini delle sue nozze, Giusy ha risposto così attraverso un post su Instagram: “Il mio è stato un matrimonio elegante, senza buffonate, rispettando le tradizioni napoletane”. Non ci resta che sintonizzarci su Real Time venerdì 30 agosto alle ore 22 e 40. Non mancate!