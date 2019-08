Barbara D’Urso è protagonista di un ‘incidente’: per compiere una sua ‘abitudine’, la conduttrice rischia di cadere e farsi male, ecco cos’è successo.

Barbara D’Urso è pronta. Terminata la sua incredibile vacanza, durante la quale non è affatto mancato qualche gossip di troppo, la bella conduttrice è pronta a ritornare con i suoi strepitosi programmi televisivi. Ad inizio settembre, infatti, dovrebbe partire Pomeriggio Cinque. Ed, in seguito, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Tuttavia, la napoletana per annunciare il suo ritorno alla vita lavorativa, ha pubblicato un video su Instagram davvero molto particolare. È un boomerang, ma, mentre sta per registrarlo, accade qualcosa di imprevisto. Barbara D’Urso, infatti, rischia di cadere. Ecco cosa le è accaduto.

Barbara D’Urso rischia di cadere: ecco perché

Lo sappiamo: Barbara D’Urso è sempre molto attiva sui social. Nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, la bella conduttrice non perde mai occasione di poter interagire, seppure indirettamente, con i suoi sostenitori. Il pubblico della napoletana, si sa, è davvero numeroso. Ed è proprio per questo motivo che, soprattutto su Instagram, la D’Urso cerca, in qualsiasi modo, di poter comunicare con loro. Lo ha fatto durante la sua strepitosa vacanza in Sicilia. E lo ha fatto anche poche ore fa. Quando, di ritorno alla vita normale, la conduttrice ha voluto pubblicare un boomerang, un video con una modalità incredibile ideata su Instagram. Ecco. È proprio a causa di questo video, però, che Barbara rischia di cadere. È la diretta interessata a scriverlo come didascalia. Ma diamoci un’occhiata:

“Se metti i tacchi alti sulla ghiaia, è ovvio che rischi di cadere facendo il consueto boomerang”, scrive la napoletana. Spiegando, così, cosa le stesse accadendo in quel preciso momento del video. Insomma, un incidente davvero inaspettato. Che, data l’altezza dei suoi tacchi, avrebbe potuto portare delle vere e proprie conseguenze. Fortunatamente, però, non è stato affatto così.

