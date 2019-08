Chiara Nasti e Ugo Abbamonte è di nuovo amore: scoppia la polemica. Il post sui social è inequivocabile, ritorno di fiamma confermato

Un impensabile scoop quello lanciato dalla stessa Chiara Nasti che pochi minuti fa ha deciso di uscire allo scoperto. Il post non lascia spazio alla fantasia, la bellissima infleuncer super chiacchierata, dopo un’estate da single in giro per il mondo ha deciso di tornare con quello che fino a qualche giorno fa sembrava essere ancora un suo ex. Tra Chiara e Ugo Abbamonte è di nuovo amore e la polemica non tarda ad arrivare nel giro di pochi istanti. Ma vediamo cosa è successo.

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte di nuovo innamorati: il post sui social insospettisce i fan

Una vera e propria sorpresa per i fan più accaniti, una trovata mediatica per i più maliziosi: il ritorno di fiamma tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte ha già diviso i follower di instagram. I due, che hanno trascorso l’estate separati, pare siano tornati insieme a tutti gli effetti. Nessuna indiscrezione lasciava intendere che nell’aria potesse esserci qualcosa, anzi: l’estate super movimentata di Chiara, in giro con la famiglia, sua sorella e i suoi amici sembrava tra le più felici per l’influencer. La bella napoletana, che ha più volte ribadito come avesse ritrovato la serenità da single, ha invece postato pochi minuti fa uno scatto con Ugo, suo storico fidanzato degli ultimi anni. Molti si erano interrogati in questi mesi sul perchè della rottura e i più maliziosi hanno già pensato di intervenire, andando a criticare i due e considerando la questione solo una scelta mediatica per attirare l’attenzione.

Non sappiamo cosa ci sia dietro, ma i due sembrano più innamorati che mai. I due sembrerebbero in vacanza insieme, dagli indizi forse in Grecia, e dalle storie di Chiara (oltre che dal post) pare sia tornato ufficialmente il sereno: morsi e baci documentati e postati senza pensarci due volte. Che sia la volta buona? Lo scopriremo sicuramente.

