Giorgio Mastrota, grave lutto per lui: il messaggio sui social. Il presentatore ha racchiuso in poche righe lo strazio per la grave perdita

Grave lutto per Giorgio Mastrota che ha perso la sua dolce mamma. Il noto conduttore tv, sparito da un po’ dalla scena, è tra quelli ricordati con più affetto. La grave perdita ha creato scompiglio nella vita di Mastrota, che da poco è diventato padre per la quarta volta. Il messaggio è stato racchiuso in pochissime righe e postato sui social, insieme ad uno scatto in cui diversamente dal solito colore di lutto, ha voluto condividere il colore più puro della tavola.

Potrebbe interessarti anche:

Giorgio Mastrota, la triste perdita della mamma racchiusa in un breve e toccante post

Una tristissima perdita quella vissuta nelle ultime ore da Giorgio Mastrota, che attraverso il suo profilo instagram ha voluto ricordare la sua dolce mamma. Una perdita che ha segnato il noto conduttore, tra i più popolari per le televendite: Mastrota è diventato da poco papà per la quarta volta, ma alla triste notizia ha fatto subito seguito una che lo segnerà a vita. Il post comparso sui social non raffigura immagini precise o volti di persone, solo un fondo bianco, diversamente dal tipico nero associato al lutto, in cui compaiono poche righe per accompagnare la sua tenera mamma in un’altra vita: “Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”.

Non si conoscono le cause o ulteriori notizie circa la scomparsa della madre del conduttore, ma il cinquantacinquenne, già nonno da un anno grazie a sua figlia Natalia, ha voluto ricordare sua madre. Un messaggio breve e coinciso, in cui è racchiuso tutto il dolore per la perdita.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui