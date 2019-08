Governo, nasce finalmente il sodalizio PD – M5S. Il segretario del Partito Democratico, Zingaretti, ha dichiarato: “Accettata proposta di Di Maio”

Governo, finalmente pare si sia trovato l’accordo: Movimento 5 Stelle e PD uniranno le proprie forze e scenderanno in campo per restituire agli italiani le condizioni basilari di ‘civiltà politica’ perse nell’ultimo periodo. Sì, perché a tal proposito ricordiamo che è da almeno un mese che il popolo italiano non aveva un Governo. Così, una volta raggiunto l’accordo e sentito il parere degli uni e degli altri, anche Zingaretti si è detto favorevole al Conte bis. Ma non solo. C’è un intervento da parte del segretario del PD che vi riportiamo di seguito.

Governo, Zingaretti: “Abbiamo accettato la proposta del M5S”

“Abbiamo riferito al presidente di aver accettato la proposta del M5s di indicare in quanto partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei ministri. Questo nome ci è stato indicato dal M5s nei giorni scorsi”, queste le parole del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, riportati dal sito dell’Ansa.

Poi, si legge tra le dichiarazioni di Zingaretti: “Inoltre confermiamo risolutamente l’esigenza ora di costruire un governo di svolta e discontinuità. Sia chiaro che non c’è alcuna staffetta da proseguire e non c’è alcun testimone da raccoglie ma semmai una nuova sfida da cominciare”. Il nuovo governo porterà l’inizio di una nuova stagione, civile, sociale e politica”.

Da quanto si desume dalle parole di Zingaretti, pare che il PD abbia finalmente accettato di partire con un nuovo governo al fianco del Movimento 5 Stelle rimanendo favorevoli alla continuazione del progetto Conte. “Il nome ci è stato fatto dal M5S”: ha tenuto a specificare il leader del Partito Democratico. Come detto, nei prossimi giorni si saprà di più sulla situazione politica e relativa pertanto al nuovo Governo.