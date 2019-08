Governo, la decisione di Mattarella dopo l’accordo PD – M5S

Governo, Movimento 5 Stelle e PD lavoreranno insieme: arriva la decisione di Sergio Mattarella che ora non vuole più perdere tempo

Governo, finalmente è stato raggiunto l’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: oggi, 28 agosto 2019, ci sono state le consultazioni di Mattarella con le più influenti forze politiche del Paese. Dopo di ciò, è arrivata la comunicazione dell’accordo raggiunto tra i due schieramenti che da oggi coopereranno per gli interessi dei cittadini italiani. C’è tanto fermento, in queste ore, per quello che succederà nei prossimi giorni. Il popolo italiano vuole innanzitutto sapere quali sono le intenzioni politiche di quello che è il nuovo Governo appena formatosi.

Governo, Di Maio e Zingaretti sono il nuovo sodalizio: la decisione di Mattarella

Come detto, proprio nelle ultime ore si è arrivati all’accordo tra Movimento 5 Stelle e Pd: Zingaretti e Di Maio lavoreranno insieme per dar vita ad un nuovo cammino. Nuovo, sì, in tutti i sensi. Infatti, come ha specificato Zingaretti, questa non sarà una staffetta. Ovvero, non si riprenderà da dove si è rimasti con il vecchio Governo. Si darà vita, invece, a qualcosa di nuovo. Come sostiene Di Maio, questa era una soluzione concreta ed efficace. Una soluzione che non ha un ‘colore’. Non è di sinistra e nemmeno di destra. E’ una soluzione e niente più. Per rendere meglio l’idea, Luigi Di Maio ha citato Pietro Nenni: “Qualcuno nella storia ha detto che in politica ci sono sempre due categorie di persone, quelli che la fanno e quelli che ne approfittano”. Inoltre, ha tenuto a precisare che la Lega l’avrebbe voluto Premier, ma lui ha rifiutato per andare avanti nel suo ruolo e fare il bene della Nazione.

Intanto, adesso si attende l’ultima parola che spetta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stando a quanto si apprende, il presidente ha già convocato Giuseppe Conte al Colle domani mattina, 29 agosto, alle 9.30. Questa la comunicazione ufficiale del Quirinale.