Stromboli, nuova eruzione del vulcano: panico in Sicilia, prima il forte boato e poi un’altissima nube nera

Stromboli, il vulcano torna a farsi sentire. Sì, infatti si è sentita un’esplosione abbastanza forte proprio questa mattina dopo mezzogiorno. Dal cielo è piovuta sabbia, cenere e tante altre sostanza di origine vulcanica. Ricordate l’eruzione dello scorso 3 luglio? Ecco, a quanto pare, questa è stata ancor più intensa. Nel mese di luglio c’è stata, purtroppo, anche una vittima. Ma questa volta si è scongiurato il peggio: almeno per il momento, infatti, non si registrano ingenti danni a cose o persone.

Stromboli: il vulcano torna a farsi sentire

Una nuova eruzione: spettacolare ed inquietante al tempo stesso. Prima il boato, che tutti hanno sentito forte e chiaro. Sull’isola c’erano anche turisti di ogni nazionalità. Insieme a loro, anche i residenti della zona hanno avvertito il forte rumore proveniente proprio dalla bocca del vulcano. Dopo poco, fuoriesce una nube nera altissima. Nell’area più alta del vulcano è iniziato il primo incendio. Ma altri focolai si sono presto susseguiti soprattutto nella zona di Ginostra.

L’eruzione ha causato la caduta dal cielo di cenere e lapilli: le persone, impaurite, hanno cominciato a proteggersi come potevano. In molti, infatti, hanno raggiunto la chiesetta più vicina, quella vicino al mare. Nello scorso 3 luglio, un uomo ha perso la vita proprio nella zona di Ginostra. Era un’escursionista, Massimo Imbesi. Aveva 35 anni ed era originario di Milazzo. L’esplosione non gli diede il tempo di capire cosa stesse accadendo. Mentre era sul sentiero a passeggiare con un amico perse la vita. L’amico, invece si salvò. C’è ansia e preoccupazione, adesso, tra i residenti ed anche tra i turisti che non vorrebbero rivivere quella brutta situazione di circa un mese fa. Il vulcano, tuttavia, è incontrollabile. Si spera soltanto che in quest’ultima eruzione non si registrino vittime.