Uomini e Donne, data della prima puntata: Trono Over o Classico? Ecco quando partirà la nuova stagione dell’attesissimo programma tv

Ci siamo, il giro di lancette è davvero diventato l’ultimo e tra pochissimi giorni partirà la nuova stagione di Uomini e Donne. La nota trasmissione tv, più seguita da giovani e meno giovani, è davvero alle porte e Maria De Filippi si prepara ad accogliere i nuovi protagonisti che scenderanno dalle scale o siederanno sul trono. Ma vediamo meglio quando inizierà e cosa c’è da aspettarsi.

Uomini e Donne, la data della prima puntata: cosa vedremo?

Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Sia il trono classico che quello Over sono ormai diventati appuntamento fisso per numerosi telespettatori incollati allo schermo nella prima fascia pomeridiana. Canale 5 è pronta ad accogliere nuovi tronisti e troniste, svelata già l’identità di due di queste. Il primo nome è quello di Giulia, il secondo conosciuto finora quello di Sara. Nessuna notizia certa sugli uomini che invece prenderanno parte alla trasmissione o sui volti nuovi del trono Over. Quello che sembra essere certo è la data di inizio del programma: secondo voci del web il 9 Settembre partirà ufficialmente la nuova stagione, ma ancora non si sa quale delle due partirà per prima, se il trono classico o quello Over. I primi gossip hanno già invaso il web e sicuramente anche quest’anno vedremo un via vai di ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco per trovare l’amore della loro vita o semplicemente un po’ di visibilità. Non ci resta che attendere poco più di 10 giorni per ritrovare Maria sui gradini più famosi della tv e scoprire tutte le curiosità dei nuovi volti che faranno compagnia con le loro vicende sentimentali milioni di telespettatori.

