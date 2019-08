Melissa Satta stuzzica i follower: il ‘gioco’ col biscotto ripreso dallo smartphone. Uno scatto sui social manda in delirio i fan

Le ultime ore bollenti stanno per mettere fine anche a quest’estate, ma non si placano gli animi e gli ormoni degli utenti social più accaniti. Sui profili dei volti più noti del web e della tv non fanno altro che susseguirsi scatti hot e pose provocanti che accendono la fantasia dei fan e scatenano una vera e propria corsa al like. L’ultimo tra i più cliccati è un post di Melissa Satta, tornata ufficialmente con Boateng e super seguita durante queste calde settimane estive. Qualcuno ricorderà bene lo scatto di Belen intenta a mangiare il gelato, quello di Melissa non si allontana poi tanto. Scopriamo insieme cosa ha mandato in delirio i follower.

Melissa Satta, la foto bollente mentre prova a mordere un biscotto scatena i fan

Gli scatti bollenti dell’estate hanno acceso una vera e propria competizione tra diversi volti noti del web, anche se ad attirare l’attenzione non sono certo stati i volti. Fisici perfetti, curve irresistibili, costumi mini e sguardi provocanti: un susseguirsi di post e storie che nell’ultimo mese e mezzo non hanno per un attimo spento gli ormoni dei maschietti dei social. Mentre diventa sempre più difficile poter scorgere particolari e dettagli di fisici statuari maschili, le più famose soubrette, presentatrici, cantanti o ballerine che fossero, hanno tenuto accesa la fantasia dei fan. L’ultimo post di Melissa Satta rientra decisamente in questa categoria: è di poche ora il doppio scatto che sta facendo il giro del web. Melissa, rigorosamente in costume e intenta a godersi le ultime ore di sole e vacanze, gioca con un biscotto, stuzzicando il suo folto pubblico.

Dopo lo scatto di Belen e del gelato, che ha scaturito un vero e proprio boom di like, commenti e meme ironici, Melissa si lascia immortalare mentre prova a mordere un biscotto creando un seguito di commenti alquanto piccanti. Come avrà reagito Kevin? Se lo saranno chiesti in tanti, ma sicuramente dietro allo “scherzo” ci sarà la complicità del neo acquisto della Fiorentina.

