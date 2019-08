Bake Off Italia, prima puntata: ecco cos’è successo, chi sono gli eliminati e come rivedere il primo appuntamento con il cooking show di Real Time.

Bake-Off è tornato. Il cooking show per aspiranti pasticcieri è di nuovo su Real Time, per la settima volta. Dal 2013 il programma tiene compagnia al pubblico e al timone c’è sempre lei, Benedetta Parodi, accompagnata dai tre giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e il giovane Damiano Carrara. A sfidarsi a colpi di dolci quest’anno ci sono 18 concorrenti, ma solo uno di loro alla fine vincerà il premio finale. Nella prima puntata, andata in onda ieri sera, i primi eliminati: ecco di chi si tratta.

Bake Off Italia: ecco gli eliminati della prima puntata

Bake Off è di nuovo in tv. Tantissime le novità per questa settima edizione del programma per aspiranti pasticcieri. Durante la prima puntata c’è stato un ospite d’eccezione, ovvero il vincitore della quinta edizione dello show, Carlo Beltrami, che è stato giudice dell’ultima prova della serata. Una serata davvero emozionante per i 18 concorrenti in gara, che hanno dovuto cucinare divisi in tre gruppi da 6, con i due peggiori di ogni prova finiti alla sfida finale, che ha decretato le prime eliminazioni. Al termine della prima prova, che consisteva nel preparare una torta Sacher, sono stati Olena e Daniele i peggiori. Nel secondo gruppo, che ha dovuto preparare una torta Mimosa, Annamaria e Mariangela hanno avuto la peggio, mentre Dora e Alice sono state le meno brave dell’ultima prova, che consisteva nel preparare lo Zuccotto.

I 6 giudicati come peggiori si sono sfidati in un’ultima gara che consisteva nel preparare una mono porzione del proprio cavallo di battaglia. A lasciare il gioco, al termine di quest’ultima prova, Annamaria e Dora. Sono loro le prime due eliminate di questa settima edizione di Bake-Off Italia. Ora i concorrenti sono 16, con le donne ancora in leggera superiorità numerica, ovvero 9 contro i 7 uomini. E in attesa della seconda attesissima puntata dello show, è possibile rivedere tutto quello che è successo durante la prima serata nelle repliche del sabato alle 19.20 e 21.10 su Real Time e in qualsiasi momento sul Portale DPlay.

