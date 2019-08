Un ex concorrenti de L’Isola dei Famosi ha fatto una rivelazione davvero choc sulla sua partecipazione al reality: ecco di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi è, senza alcun dubbio, uno dei reality più amato e più seguito in Italia. Sbarcati su un’isola deserta in Honduras, tutti i naufraghi sono costretti a procurarsi da soli il mangiare. Sfruttando, quindi, tutto quello che la terra produce. Quindi, pesci, cocchi e quant’altro. Di edizioni del reality ce ne sono state davvero tantissime. Così come lo sono stati anche i concorrenti. Eppure, in questi ultimi giorni, uno di essi ha fatto veramente parlare tanto di sé. Soprattutto per una rivelazione choc riguardante il motivo che l’hanno spinto a partecipare al reality. Ecco di chi parliamo. E, soprattutto, cosa ha dichiarato.

Ex concorrente de L’Isola dei Famosi, la rivelazione: “Era malata”

In una recente intervista per il Corriere della Sera, un ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto una rivelazione choc sul motivo che, anni fa, lo ha spinto a partecipare all’adventure reality di Canale 5. Di chi parliamo? Di Raz Degan. Sappiamo, infatti, che l’ex compagno di Paola Barale vi ha partecipato nel 2017. E, nonostante la sua esperienza non sia stata affatto florida per incompatibilità caratteriale con gli altri naufraghi, l’attore americano è riuscito ad uscirne vincente. Aggiudicandosi, quindi, la vittoria ed, ovviamente, il montepremi in palio. Ecco. A distanza di anni, però, spunta la clamorosa verità per cui Raz ha deciso di parteciparvi. Come dicevamo, in una recente intervista per il Corriere della Sera, l’ex concorrente ha raccontato che, negli anni della sua partenza per l’Honduras, sua madre era molto malata. E per questo motivo aveva deciso di partire. Perché, con i soldi ottenuti, le avrebbe potuto pagare le sue cure.

