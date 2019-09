Uomini e Donne, cicogna in arrivo per l’ex tronista della trasmissione di Canale 5: ecco chi sta per diventare mamma. Scopriamolo insieme!

Una nuova edizione di Uomini e donne sta per iniziare. Tra qualche settimana tornerà in onda il seguitissimo programma targato Maria De Filippi. Nuovi tronisti e nuovi corteggiatori da conoscere, ma oggi la buona notizia riguarda un’ex protagonista della trasmissione. Nello specifico un’ex tronista, che sta per diventare mamma per la prima volta. Lei è Chiara Sammartino, ed era seduta sulla sedia rossa più famosa della tv nel lontano 2011. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, l’ex tronista Chiara sta per diventare mamma

Chiara Sammartino è stata una tronista di Uomini e Donne nel 2011, al fianco di Giorgia Lucini. Originaria di Napoli, la sua non fu proprio una bellissima esperienza all’interno del programma. Grazie a una segnalazione, Chiara fu ‘smascherata’: la tronista si vedeva a telecamere spente con il corteggiatore Gabrio Gamma. La sua patecipazione a Uomini e Donne è stata, quindi, molto breve. Ma oggi Chiara ha un vero motivo per sorridere. Insieme al suo nuovo amore Livio, la bellissima napoletana, laureata in Legge, aspetta il suo primo bambino. Il pancino è già evidente, date un’occhiata alle foto postate su Instagram dall’ex tronista:

Una grande gioia per Chiara, che sembra aver trovato la vera felicità dopo l’esperienza non proprio positiva in tv. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri ai futuri genitori, in attesa di conoscere il nuovo arrivato. Tanti auguri di cuore a Chiara e Livio!