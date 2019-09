Temptation Island Vip 2019: quando va in onda e quando comincia il nuovo viaggio dei sentimenti. Ecco la data della prima puntata

Temptation Island vip è ormai alle porte. Dopo il successo dell’edizione classida del reality dei sentimenti, ecco che torna anche la versione dedicata alle coppie vip. A condurla, Alessia Marcuzzi. Le coppie sono già state presentate, e anche i nomi dei tentatori che metteranno zizzania iniziano a trapelare. Ma la vera domanda che tutti si stanno ponendo è questa: quando inizia?

Quando inizia Temptation Island Vip 2019? Ora è ufficiale

L’anno scorso abbiamo visto una serie di coppie particolarmente interessanti, ma soprattutto una conduzione veramente magistrale ed emozionante da parte di Simona Ventura che era riuscita proprio a entrare nel cuore degli italiani anche per la sua straordinaria capacità di gestire la coppia composta dal suo ex marito Stefano Bettarini e la nuova compagna. Quest’anno alla conduzione ormai lo sappiamo vedremo Alessia Marcuzzi. Ma quando inizia il nuovo viaggio nei sentimenti? Ebbene, la data ufficiale è stata rivelata: lunedì 9 settembre. Giorno in cui cominceranno a riprendere anche altri programmi Mediaset, come Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Poi man mano riprenderà la stagione televisiva e torneranno in onda tutti i principali programmi tv. Ma il giorno di Temptation Island Vip è il 9 settembre. Come nella sua versione classica, anche l’edizione vip andrà in onda a inizio settimana. E, a giudicare dai video di presentazione delle coppie vip di quest’anno, ne vedremo delle belle! I concorrenti promettono bene.. e i tentatori e le tentatrici non staranno certo con le mani in mano. Appuntamento lunedì prossimo su canale 5! Il falò aspetta solo voi.

