In queste ultime ore, la bella conduttrice Barbara D’Urso ha dato uno splendido annuncio a sorpresa per i suoi fan: eco cos’è successo.

È finalmente ritornata, Barbara D’Urso. Terminate le sue incredibili e sorprendenti vacanze estive, la conduttrice è più carica che mai per queste nuova stagione televisiva. Lunedì 9 settembre, infatti, partirà la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. E poi, successivamente, il resto dei suoi programmi. Eppure, pochissimi istanti fa, la bella conduttrice ha dato un annuncio a sorpresa davvero incredibile. Da quanto si evince dalle sue recenti Instagram Stories, la napoletana è nel suo camerino di Cologno Monzese. E, prima di ritornare a lavoro, legge un’intervista dedicata a lei, al suo personaggio e, soprattutto, al suo successo. Ma ecco che, mentre parla con i suoi fan, le viene in mente qualcosa di geniale.

Barbara D’Urso, annuncio a sorpresa per i suoi fan: è accaduto poco fa

Nonostante le sue vacanze estive, Barbara D’Urso non ha mai perso l’abitudine di comunicare con i suoi followers. Era più che normale, quindi, che, una volta ritornata a Milano, la conduttrice riprendesse le sue sane abitudini. Direttamente dal suo camerino di Cologno Monzese, la napoletana, poche ore fa, ha condiviso delle Instagram Stories. Che sembrano voler dare un annuncio a sorpresa. Come dicevamo precedentemente, la D’Urso è intenta a leggere la sua intervista sul giornale ‘La Freccia’. Quando, leggendo l’appellativo che le viene dato, ha un’idea in mente. “Wonder”, è proprio questo l’aggettivo che Barbara legge. E che le fa venire in mente qualcosa di pazzesco. Infatti, esclama: “Wonder? Aspettate che ho un’idea in mente. Sorpresa!”. Beh, a cosa si riferisce la bella D’Urso? E, soprattutto, cosa starà architettando? Sappiamo, infatti, che in questi ultimi giorni la napoletana sta registrando i promo dei suoi programma, si riferirà proprio a questo? Beh, non ci resta che scoprirlo.

Come partire di prima mattina? Con una colazione sana

L’estate è terminata. E, si sa, quando si è vacanza, ci si lascia sfuggire un po’ di mano. Diciamo la verità: si mangia a qualsiasi ora del giorno, della notte. Insomma, si commettono peccati di gola. Lo avrà fatto, senza alcun dubbio, anche Barbara D’Urso. Lo testimonia, non a caso, una delle sue recenti Instagram Stories. Ritornata a Milano, la bella conduttrice è ritornata anche a riprendere le sue sane abitudini. Da come, infatti, ci mostra sul suo account social, la napoletana questa mattina si è concessa una colazione da campioni. Toast, uovo in padella, centrifuga e ‘caffeuccio’, ecco è proprio questo che la D’Urso decide di mangiare. Insomma, una bella carica a prima mattina, no?

