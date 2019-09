Spiacevole incidente per il cantante Mahmood: si è tuffato dalla barca e si è ferito. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood, ha fatto preoccupare i fan. Il cantante si sta godendo qualche giorno di relax insieme alla sua cara amica Elodie, l’ex allieva della scuola di Amici che con le sue hit ha accompagnato l’estate degli italiani. I due vip che scalano le classifiche italiane sono in Sardegna e durante una gita in barca l’italo egiziano si è fatto male: le immagini di Chi mostrano il momento in cui la cantante lo medica. Ecco cosa è successo.

Leggi anche:

Mahmood, incidente in barca con Elodie: ecco cosa è successo dopo il tuffo

Un piccolo incidente per Mahmood che si sta godendo le vacanze insieme alla sua amica Elodie: sono in Sardegna ed al largo di Porto Cervo un imprevisto gli ha procurato una ferita alla testa.

Il settimanale Chi mostra le foto del cantante con un grosso cerotto in testa e spiega l’accaduto: durante un tuffo l’italo egiziano non si è accorto di uno scoglio pieno di ricci di mare e ci è finito proprio sopra, con la testa. Negli scatti del giornale si vede il cantante soccorso dall’ex allieva di Amici e da un’altra amica che lo hanno aiutato a medicarsi. Per fortuna nulla di grave, di un tuffo nel posto sbagliato resta solo una piccola ferita che tra qualche giorno sparirà!