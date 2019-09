Chi è Sabina Ciuffini: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex valletta di Mike Bongiorno.

Nello speciale di Maurizio Costanzo show dedicato a Mike Bongiorno, i telespettatori rivivranno aneddoti della vita del “re del quiz” insieme a chi lo ha accompagnato durante la sua carriera. Tra questi c’è la sua storica valletta, Sabina Ciuffini. Bongiorno la notò all’uscita di un liceo di Roma e la fece partecipare alle selezioni per il ruolo di “valletta parlante” del programma Rischiatutto: la donna ebbe la meglio ed ha affiancato il conduttore per tutte le cinque edizioni del quiz e non solo! Ma scopriamo qualcosa in più su lei!

Leggi anche:

Chi è Sabina Ciuffini: età, carriera e vita privata della showgirl

Sabina Ciuffini è un’ex showgirl ed attrice nata il 4 agosto del ’60 a San Juan, in Argentina. E’ cresciuta a Roma insieme alla sua famiglia: la mamma, Yvonne Giannini (regista) ed il papà pubblicitario, Augusto. Aveva una sorella, Virginia, che è scomparsa per colpa della leucemia.

Iniziò la sua carriera televisiva con il programma Carosello: appariva in alcuni spot. Inizio anni ’70 Sabina venne notata dal mitico Mike Bongiorno mentre usciva dal liceo: partecipò alle selezioni per diventare valletta in Rischiatutto e fu la prescelta. Ha affiancato il conduttore, scomparso 10 anni fa, dal ’70 al ’74 nel programma ed aveva il ruolo di “valletta parlante”. La Ciuffini nel ’75 è stata a fianco a Bongiorno anche al Festival di Sanremo. Debuttò al cinema nel ’76 nel film erotico Oh, mia bella matrigna. Nello stesso anno fu pubblicato anche il suo singono No, no, no: una canzone dal testo minimale scritta da Paolo Limiti su musica di Umberto Napolitano. Nel ’77 ha lavorato per TV Sorrisi e Canzoni ed a seguire a presentato svariati programmi televisivi famosi come Questa pazza pazza neve, M’ama non m’ama, Intorno a noi.

Fino all’87 è stata sposata con Franco Ceccarelli con cui ha avuto Ilaria, sua figlia, che è una cantante Iosonoaria, e Jacopo, che oggi è un desiner.