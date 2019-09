L’ultima foto di Cecilia e Belen Rodriguez pubblicata su Instagram è ‘bollente’: quella mano dell’argentina proprio lì non sfugge agli occhi dei fan.

Cecilia e Belen Rodríguez: un nome, una garanzia. Le due sorelle argentine non hanno bisogno di alcuna presentazione. Non a caso sono le sorelle più amate, apprezzate ed invidiate d’Italia. E, notando la loro bellezza, è davvero facile capirne il motivo. Entrambe, infatti, vantano di un fascino davvero esclusivo. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, di tanto in tanto, le due Rodríguez pubblicano su Instagram. L’ultima risale a pochi istanti fa. La più piccola delle due, Cecilia, ha condiviso sul suo account ufficiale una foto insieme a sua sorella. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutti. È una foto ‘bollente’, ammettiamolo. Soprattutto per un particolare, anzi per un ‘gesto’, davvero hot. Ecco di che cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia e Belen Rodríguez, foto ‘bollente’ su Instagram: il gesto ‘hot’ non passa inosservato

Non hanno mai nascosto il loro legame, Cecilia e Belen Rodríguez. Con qualche anno di differenza, le due sorelle sono davvero molto unite. E non perdono mai occasione di poterlo dimostrare e dichiarare apertamente. Non solo, infatti, le due argentine sono le ideatrici di una linea di costumi da bagno, ma sono spesso protagoniste di campagne pubblicitarie. In fondo, lo avevamo detto precedentemente: con loro due, il successo è assicurato. E, non a caso, lo testimonia l’ultima foto Instagram che la piccola Cecilia ha pubblicato sul suo profilo ufficiale social. Le due modelle, intente a scambiarsi qualche mossa segreta sul trucco, in un batter baleno, hanno conquistato l’attenzione di tutti. Siete curiosi di vedere anche voi lo scatto in questione? Ve lo riproponiamo:

Insomma, una foto davvero ‘bollente’, no? Oltre la straordinaria bellezza delle due argentine, ciò che ovviamente colpisce è un particolare gesto che Cecilia fa verso Belen. Si vede chiaramente: la mano della fidanzata di Ignazio Moser si posa sul lato B di sua sorella maggiore. Inutile, quindi, raccontarvi della reazione dei loro fan. Pensate, in pochissimo tempo lo scatto ha ricevuto più di 20 mila likes. Se non è successo questo..

Per ulteriori news su Cecilia e Belen Rodríguez –> clicca qui