Reduce dal successo del Festival di Venezia, Giulia De Lellis è protagonista di un nuovo e splendido episodio social. Lo sappiamo: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero molto attiva sui social. È proprio su Instagram, infatti, che l’influencer romana condivide la maggior parte della sua vita. A partire, quindi, dai suoi nuovi progetti lavorativi, la sua vita familiare ed, ovviamente, sentimentale. Proprio per questo motivo, quindi, era inevitabile che la fidanzata di Andrea Iannone condividesse anche questo particolare momento con i suoi numerosi followers. Che, ovviamente, giorno dopo giorno non si perdono alcun aggiornamento o novità della bella Giulia. Ma ecco, cosa le è successo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Giulia De Lellis, splendido episodio social: ecco cosa le è accaduto

I followers di Instagram, ormai, per Giulia De Lellis sono diventati una vera e propria ‘famiglia virtuale’. Con essi, l’influencer romana condivide praticamente tutto: momenti belli, brutti, successi, insuccessi. Insomma, veramente di tutto. È proprio per questo motivo, quindi, che, poche ore fa, ha voluto condividere su Instagram un splendido episodio di cui lei è stata la protagonista indiscussa. Tramite alcune IG stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere il pensiero che un altro influencer ha espresso su di lei. Parliamo di Tommaso Zorzi. L’ex concorrente di Riccanza, infatti, ha espresso, sul suo account ufficiale, un’opinione più che positiva su Giulia. Sottolineando di quanto il suo successo, riscontrato subito dopo il programma di Canale 5, sia più unico che raro. Immediata è stata, quindi, la reazione di Giulia. Che non solo, come dicevamo, ha voluto pubblicare questo ‘sfogo’, ma ha anche svelato un retroscena pazzesco. Stando a quanto scritto dalla De Lellis, Tommaso non provava simpatia nei suoi confronti. Ma, solo dopo averla conosciuta, ha imparato ad apprezzarla.

