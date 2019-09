Lucio Battisti è uno dei più grandi cantautori italiani, ma conoscete tutto della moglie Grazia Letizia Veronese? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Tutti conosciamo il grande Lucio Battisti. Non a caso, il compositore milanese è stato uno dei più grandi cantautori italiani. Eppure, nella sua vita non c’è stata solo ed esclusivamente la musica e le sue canzoni, ma anche una giovane donna. Parliamo, infatti, di Grazia Letizia Veronese. Con la quale, ricordiamo, il buon Battisti non intraprese una vera e propria storia d’amore, ma anche un rapporto professionale. Ma cosa conosciamo di lei? Ecco tutto quello che occorre sapere sulla sua età, carriera e vita privata.

Grazia Letizia Veronese, chi è la moglie di Lucio Battisti

Grazia Letizia Veronese è nata in provincia di Monza, con precisione a Limbiate, il 21 Luglio 1943. Il suo rapporto con il giovane Lucio Battisti è nato nel 1968, in occasione del festival di Sanremo. Dopo pochi mesi i due iniziarono a frequentarsi. Tanto che, nel 1973, è nato il loro primogenito. E, nel 1976, il matrimonio. Tra di loro, però, non c’è stata una semplice storia d’amore. Perché, come detto precedentemente, la coppia ha anche collaborato insieme dal 1982, anno in cui Battisti si separò da Mogol. Numerosi, infatti, sono gli autori di cui Grazia Letizia è co-autrice. Tuttavia, il personaggio della vedova, in questi anni, è stato molto controverso. Veronese, infatti, è stata al centro di numerose polemiche. Non solo riguardanti le ipotetiche responsabilità che la donna ha avuto nella separazione tra Mogol e il marito, ma anche in merito alla ‘politica’ di tutela dell’immagine del cantautore. Ma non è finita qui. Perché, nel 2013, la donna è stata al centro di un vero e proprio dibattito non solo dopo aver dato il suo consenso alla cremazione della salma del marito, ma anche perché avrebbe chiesto l’abbattimento della cappella di Molteno, dove era precedentemente seppellito suo marito, rimasta completamente vuota.

