Massimo Boldi è sicuramente uno degli attori che hanno fatto la storia della commedia italiana. Insieme all’amico Christian De Sica è il re del genere di film oggi noto come ‘Cinepanettone’, che da oltre 20 anni fa divertire il pubblico al cinema. Ospite di Caterina Balivo durante la prima puntata di Vieni Da Me, l’attore ha parlato a cuore aperto della sua vita, raccontando il dolore per il grave lutto che lo ha colpito: le sue parole sono da brividi e commuovono tutti. Poi, però, il lieto annuncio gli fa tornare il sorriso.

Massimo Boldi a Vieni Da Me: in lacrime per il grave lutto che lo ha colpito, poi l’annuncio

MAssimo Boldi è stato ospite di Caterina Balivo nell’esordio stagionale di Vieni da Me, trasmissione di grande successo in cui gli ospiti possono raccontarsi a cuore aperto, con l’aiuto dei ‘cassetti della memoria’, che vengono aperti durante l’intervista. Ed è proprio quello che ha fatto l’attore milanese, che si è presentato in studio con un cappello a causa di una forte insolazione presa durante l’estate, che lo costringe ancora oggi a portare un cerotto in testa. ‘Cipollino’ ha raccontato la sua storia ed è finito in lacrime quando ha parlato della moglie Marisa, scomparsa nel 2004. Con la voce rotta dal pianto, Boldi ha raccontato di averla conosciuta nella latteria di famiglia in cui lavorava e che da lì è diventata la donna della sua vita, mamma delle sue tre figlie. Una malattia l’ha stroncata dopo 10 anni di battaglia, ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di Boldi, che è stato cn lei per 31 anni.

Dopo questo momento che ha commosso tutto lo studio, l’attore ha ufficialmente annunciato che il suo cuore ora batte per la giovane Irene, e anche nel parlare di lei non è mancata la commozione. ‘Mi piace il modo in cui mi vuole bene’, ha detto Boldi, che ha promesso al pubblico un nuovo film insieme all’amico di una vita Christian De Sica.

